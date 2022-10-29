عاجل.. السيسى: مصر لن تنمو إلا بالتعاون بين الحكومة والشعب

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسالة لأحد المشاركين فى مبادرة ابدأ وللمصريين، قائلا: "موضوع أزمة الدولار كاشفة وتقول إن فاتورة الدولار تزيد كل سنة، ومش بينجاب بيها سلع ترفيهية، ده تطور للاقتصاد المصرى، وبنسابق الوقت عشان جزء منه يتحول لفرصة للإنتاج لزيادة المنتج المحلى وتشغيل العمالة".





وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم السبت: "أنا مش بقول فى أى مشروع استهدف التصدير بس، استهدف تغطية الطلب فى مصر، والله الكلام ده كل الموجودين اللى يهمهم إن مصر تنمو وتكبر، وعمرها ما هتكون كده إلا بالتعاون بين الحكومة والشعب". وتابع: "إحنا دائما مع بعض لأن النتيجة مع بعض أفضل كتير ما تكون لوحدك"، موجها رسالة للقطاع الخاص: "ساهم معانا فى إنك تنجز ما يمكن وكأن العمل ده لنفسك".

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