بجهود حكومية.. مخزون الأرز فى أمان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة. وتستمر الوزارة فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كل إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

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