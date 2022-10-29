الاستشعار من البعد تبحث تداعيات التغيرات المناخية

وفى كلمته، أكد محمد بيومى زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الدور الفعال الذى تقوم به الهيئة من تقديم دراسات وأبحاث لمُجابهة التغيرات المُناخية.
وأشارت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ البيئة وعلوم البحار بالهيئة واستشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنظمة، إلى أهمية عقد ورشة العمل التى تتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمى COP 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وعرض الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، أهمية دور الاستشعار من البُعد فى دراسة أسباب وآثار التغيرات المُناخية ومن ثم مُجابهتها والتكيف معها.
وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، أهمية التعليم بين علوم الفضاء وتطبيقات الاستشعار من البُعد فى مختلف المجالات وخصوصا فى مجال التغيرات المُناخية.
واستعرض الدكتور سمير طنطاوى، الاستشارى البيئة والتغيرات المناخية ومدير برنامج الأمم المتحدة، الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية ودور الدولة فى وضع استراتيجيات التكيف المُناخى.
الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل تتضمن محاضرات تطبيقية وورش عمل تفاعلية عن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البُعد فى دراسة التغيرات المُناخية واستخدام أحدث الأقمار الصناعية فى تحليل جودة الهواء.
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