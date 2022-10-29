عاجل.. السيسى يبدأ جولة تفقدية بالمعرض الدولى الأول للصناعة

جدة - نرمين السيد - بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة تفقدية بالمعرض الدولى الأول للصناعة، على هامش افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة.





جاء ذلك خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة الذى تنطلق فعالياته بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. يحضر المعرض عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.

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