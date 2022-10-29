كلنا واحد تحارب جشع التجار.. أغذية مخفضة فى 1051 فرعا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع. وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا). وأعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة "كلنا واحد"، بجميع أنحاء الجمهورية، حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022.

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