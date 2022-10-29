عاجل.. السيسى يوجه بإنجاز المشروعات الموجودة فى قائمة «التجارة والمالية»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "أنا قولت أعمل مكتب الرخصة الذهبية عندى عشان المستثمر يجيلى على طول، ده عشان نخرج من اللى إحنا فيه باتخاذ إجراء غير تقليدى فى إدارة العمل فترة زمنية".





وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، اليوم السبت، أن الناتج سيكون حجم قوة دفع هائلة لمشروعات تأخذ الوقت الكبير وإنجازها فى فترة قليلة حتى لو كان هناك بعض العوار. ووجه رسالة لـ حسن عبدالله محافظ البنك المركزى: "المشروعات الموضوعة فى قائمة وزارتى التجارة والمالية والبنك المركزى من فضلك يتم العمل معها ونكون مستعدين نتحمل".

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