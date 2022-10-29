حياة كريمة تطور رمادى أسوان.. خدمات متكاملة لـ 39 قرية ونجع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى "رمادى أسوان" تم تدشين 80 وحدة سكنية بها 80 حظيرة بقرية الحصايا، وإقامة 64 وحدة بها 64 حظيرة بقرية الغنيمية بنسبة 40%. كما تم إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 87%، والانتهاء من إنشاء نقطة الإسعاف والمجمع الزراعى بنسبة 95%، وإنشاء الوحدة الصحية بالوقاداب بنسبة 100%. وساهمت المبادرة فى إحلال وتجديد الكهرباء للرمادى بنسبة 75%، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب الرمادى بنسبة 95%.

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