الرئيس السيسي: "نقدم التحية للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بمبلغ 300 جنيه، قائلا: "مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور مع بعضنا خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. أنتم لكم تصور".

ورد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول قيمة الزيادة خلال افتتاح الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلا: "كل منشأة حسب ظروفها.. العمالة كثيرة.. وأغلب القطاعات هي زودت سواء 300 جنيه أو الحد الأدني للأجور أو زيادة على باقي المرتبات.. والقطاع الخاص يشعر بالأوضاع"، ليرد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "بنحيكم على الزيادة".