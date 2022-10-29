سويلم يتابع موقف تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال منشآت الري الكبرى بمختلف المحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - - خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى يتم تحديثها دوريا

- أعمال صيانة متواصلة للقناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل

- بدء العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديده بديلا عن المجموعة الحالية التى مر على إنشاؤها ١٥٠ عاما

- أعمال تدعيم قناطر زفتى ، وقنطرة فم وهويس المنصورية ، وقنطرة عمر بك ، وقنطرة جمجرة ، وقناطر إدفينا

- خلال أيام .. توقيع عقد عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا ، والإنتهاء العام بعد القادم

- تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية

- تحديث هويس ومفيض سد دمياط ، والهويس الشرقى بقناطر إسنا ، وتأهيل كبارى وأهوسة ترعة الاسماعيلية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض موقف تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال منشآت الري الكبرى بمختلف المحافظات.

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات ، موضحاً أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كافة المنشآت المائية على الوجه الأمثل.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا ، وقد أسهمت هذه الخطة فى إتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديده لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشاؤها حوالى ١٥٠ عاما.

ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها ؛ مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك ، كما تم نهو تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة ، ويجرى تنفيذ عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد ، كما أنه سيتم خلال أيام توقيع عقد عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام بعد القادم.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية .. يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠ وعددها (١٣) كوبرى مشاه ملاحى سطحى و (١) كوبرى سيارات ملاحى سطحى ، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.