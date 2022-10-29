وحدة السكان بالتنمية المحلية تطلق مبادرة ” تحدث معه” لتفعيل مشاركة ”الذكور”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - تستعد وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ، بناء على طلب السيدات المشاركات في أنشطة وفعاليات وحدات السكان بالمحافظات لتسريع الاستجابة المحليه للقضيه السكانية ، لاطلاق مبادرة موجهة للشباب من الذكور و للرجال تحت عنوان "تحدث معه" لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوى و داعم للأسرة المصرية ، وتقديم أهم المعلومات لهم ، والتي تساعد في تمكين الأسرة وإتخاذ قرارات رشيدة ، وستنطلق أولى الفعاليات الأسبوع الحالى بمحافظتى الأقصر و قنا .

يأتي ذلك فى ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للإرتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الاسرة المصرية وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانيه والبيئية وسد فجوات التنميه ، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى تنفذه الوزارة لدعم المشاركة المجتمعيه في حل المشكلات السكانيه التي يتم رصدها في مجتمعاتهم المحليه سعيا لتحسين المؤشرات السكانية اللازمة على مستوى المحليات...

و أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل ، رصدت أهم القضايا التي تهم الاسرة المصرية ، من خلال الإجتماعات التنسيقية مع وحدات السكان بالمحافظات و شركائها التنفيذين بالمحافظات مثل الأوقاف ، و الأزهر الشريف ، و الكنيسة القبطية ، و الجامعات ، و المديريات المعنية كالتضامن الإجتماعى والصحة والشباب والرياضة و الثقافة و التربية والتعليم ، ومراكز النيل للإعلام ، ومنسقى المجتمع المدنى ، وذلك للانتهاء من وضع اللمسات النهائية للخطة و الأنشطة التى سيتم تنفيذها من خلال المبادرة ، وتحديد أدوار شركاء العمل وبحث الترتيبات النهائية لإطلاق المبادرة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن وحدات السكان بالمحافظات تعمل وفقاً للمهام الموكلة اليها لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ عام 2020 ، وتقوم برصد كل ما هو متعلق بالنمو السكانى والخصائص السكانية وفجوات التنمية من خلال ما يقرب من 4200 منسق سكانى على مستوى القرى ، والذين رصدوا طلب السيدات المقدمة لهم الخدمات و المبادرات و الأنشطة و الفعاليات ، بضرورة إشراك الرجال فى الأنشطة باعتبارهم مسئولين و شركاء معهم كأزواج أو مقبلين على الزواج ، خاصة فيما يتعلق بمشكلات إتاحة وتوفير خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ، و أيضا نشر الوعي تجاه المفاهيم الخاطئة و التوعية و إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية أوالاقتصادية ودراسة مقترحاتهم ووجهات نظرهم "كذكور" لحلها ، وكذا تنفيذ الخطط السريعة لحل كل ما هو متعلق بتقديم الخدمات وسهوله الحصول عليها ، ورفع الوعي بأهمية الاستثمار الصحيح فى الأطفال، بما يعمل على تنميه الاسرة المصرية ، لذلك رأت وحده السكان المركزيه بوزارة التنمية المحلية إعداد مبادرة خصيصا للرجل باعتباره الأب والزوج والأخ والابن الذين يستكملون كيان الأسرة المصرية، سوف توجه المبادرة للرجال والشباب الذكور في كافة الأعمار وكافة المراحل التعليمية والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا ، باعتبارهم فئة مهمة في اتخاذ قرارات رشيدة بشأن الأسرة لتحافظ على تنميتها واستقرارها.

و أوضحت مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة أن مبادرة "تحدث معه" تقوم بتمكين الرجل من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية ومنها القضية السكانية وتنظيم الأسرة ، وزواج القاصرات، و الإدمان والتدخين ، والقيم الحياتية، و التسرب من التعليم ، واختيار شريك الحياة، والتفاهم الأسري وتربية الأطفال ، وقيمة العمل ، والمواطنة والانتماء ، والحقوق والواجبات ، وغيرها من الظواهر الاجتماعية السلبية والتى انتشرت مؤخرا فى مجتمعاتنا ورصدتها وحدات السكان بالمحافظات ليتم بشأنها تكثيف التوعية للرجال من خلال عقد ندوات تثقيفية بالقرى والنجوع ، وتنظيم عروض مسرحية مناهِضة لتلك الظواهر فى مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بها ، تحت إشراف السادة المحافظين.

وتقوم المبادرة من خلال وحدات السكان ومنسقيها والشباب المتطوع ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني والخاص والجامعات الإقليمية و بدعم من السادة المحافظين ، لتقديم برامج توعوية وخدمية وفقاً لإحتياجات رجال وشباب كل محافظة ، في أماكن تجمعهم وفى المواعيد التى تتلاءم معهم والأماكن التي غالبا ما يترددون عليها ، و ستقوم وحدة السكان برصد الإحتياجات وأيضاً تحديد المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها الرجال ، ودراسة الأسباب مع الجهات الشريكة داخل كل محافظة ، ووضع الحلول وتنفيذ الانشطة بما يتلاءم مع ظروف كل محافظة ، كما تتولي وحدات ومنسقو السكان بالتنظيم والتنسيق والمتابعة الميدانية لتنفيذ الفعاليات و الأنشطة وإعداد تقارير للأداء عن أثر المبادرة في الإرتقاء بخصائص السكان في كل محافظة.

كما تقوم وحدات السكان بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية فى كل محافظة ، والمجتمع المدنى والخاص بها ، للتغلب على كل ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني أو تدنى خصائص سكانية أو وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث ، و أيضا التطرق لبعض المشكلات التي تؤدي الي عدم التوزيع السكاني الأمثل والتكدس في مناطق دون الأخرى ، و تقوم برفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات بأسبابها وإجراءات حلها من خلال رسائل إعلامية ، وحلقات نقاشية وقوافل طبيةأو ثقافية أو دينية بحضور كافة الجهات المعنية ، بما يؤدى إلى الحد من الآثار السلبية للمشكلة أو حلها وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.