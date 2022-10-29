الرئيس السيسي: نحيي شركات القطاع الخاص على سعيها لزيادة أجور العاملين لمواجهة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشركات القطاع الخاص على سعيها لزيادة أجور العاملين لمواجهة الغلاء.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تدعم القطاع الخاص للسير بجانب الدولة في كافة تحدياتها.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التحية إلى محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على قرار رفع الأجور لكل للعاملين في القطاع الخاص التابع لاتحاد الصناعات 300 جنيه، قائلا: «حريصون على التشاور مع القطاع الخاص وكل منشأة لها ظروفها».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة المقام اليوم السبت : سوف يتم منح الرخصة الذهبية لكل الشركات المتقدمة للمشروعات لمدة 3 شهور مع بذل مجهود من المستثمرين وتنفيذ الالتزام ومراجعة الأمور الخاصة لهذه المشروعات ومراجعة حجم الإنجاز الذي يتم متابعا : «ولو كان مشجع هنفكر نستكمل مدة الرخصة الذهبية إحنا مش عايزين المستثمرين والمصنعين يعانوا».

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلا: «لا نريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال».

والملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.