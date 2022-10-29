بسام راضي: مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا للمشاركة بقمة المناخ بشرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وكذلك كافة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركتها في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "cop 27" بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أننا نتطلع للمساهمة الهامة لميلوني امتداداً لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية.

وقال السفير بسام راضي إن مشاركة ميلوني في مؤتمر المناخ ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ الذي يأتي على رأس الأولويات الدولية، مضيفاً أن الزيارة تمثل تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك ردا على سؤال وكالة الأنباء الإيطالية، تعليقا على إعلان مجلس الوزاراء الإيطالي مشاركة رئيسة الوزراء ميلوني في قمة COP 27 .