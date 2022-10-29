رئيس اتحاد الصناعات يثمن قرار تحرير العملة ويعلن رفع مرتبات القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن الدولة أطلقت العديد من التشريعات المهمة من أجل دعم الصناعة ومنها قانون رقم 5 لأفضلية المنتج المحلى وهو ما يعمق الصناعة ويقضى على البطالة وجذب المستثمرين الأجانب.





وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة مشروع مفصل اعتمد على المنتج المحلى.

وأوضح أن المبادرة مثال يحتذى به للبناء على الاحتياجات، متابعا: "مصر من أكبر الدول اللى فيها مشروعات فى كل المجالات"، مؤكدا أنهم مستعدون لمساعدة أى مصنع.

قدم التحية لحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، على قرار تحرير العملة، متابعا: "فيه تحدى ولكن أعطى الضوء والارتياح فى العمل، كان هناك تخوفات ولكن قرار يوم الخميس امتص ذلك، وبدأت البضائع تخرج من الموانئ"، مستطردا: "السعر الآن لا يؤدى إلى زيادة أسعار السلع لأن كان فيه عجز الأول ودلوقتى لما التسعير الحقيقى يشتغل، الشغل هايخلى الأسعار تنزل".

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيرفع الحد الأدنى للمرتبات وسيتم النظر فى زيادة جميع المرتبات للعمالة كلها، وهو دور اجتماعى سيتم تأديته.