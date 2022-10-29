وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن مبادرة حياة كريمة مشروع مفصل اعتمد على المنتج المحلى.
وأوضح أن المبادرة مثال يحتذى به للبناء على الاحتياجات، متابعا: "مصر من أكبر الدول اللى فيها مشروعات فى كل المجالات"، مؤكدا أنهم مستعدون لمساعدة أى مصنع.
قدم التحية لحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، على قرار تحرير العملة، متابعا: "فيه تحدى ولكن أعطى الضوء والارتياح فى العمل، كان هناك تخوفات ولكن قرار يوم الخميس امتص ذلك، وبدأت البضائع تخرج من الموانئ"، مستطردا: "السعر الآن لا يؤدى إلى زيادة أسعار السلع لأن كان فيه عجز الأول ودلوقتى لما التسعير الحقيقى يشتغل، الشغل هايخلى الأسعار تنزل".
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيرفع الحد الأدنى للمرتبات وسيتم النظر فى زيادة جميع المرتبات للعمالة كلها، وهو دور اجتماعى سيتم تأديته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس اتحاد الصناعات يثمن قرار تحرير العملة ويعلن رفع مرتبات القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.