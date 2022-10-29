عاجل.. السيسى يشهد افتتاح وتدشين مشروعات مبادرة «ابدأ»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

وحضر فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.