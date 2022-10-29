شباب «ابدأ» يستعرضون نجاحات المبادرة أمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أشاد عدد من شباب "ابدأ" بالمبادرة والتى تعد الأكبر من نوعها للنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدين أن رجال الأعمال وثقوا فى المبادرة، وتلقت دعما كاملا من الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح الشباب المؤسسين للمبادرة، أنهم التقوا عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستوردين، وتم رصد جميع معوقات الصناعة فى مصر، وتم تأسيس شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، كما تم تحويل عدد كبير من المستوردين إلى مصنعين، وتقديم الدعم الكامل للشركات المتعثرة. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد. وحضر فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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