هانى سويلم: خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، بأنه يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات، موضحاً أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كل المنشآت المائية على الوجه الأمثل.

وأوضح أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا، وقد أسهمت هذه الخطة فى اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشاؤها حوالى 150 عاما.

ومن أبرز الأعمال الجارى تنفيذها، مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، كما تم نهو تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة، ويجرى تنفيذ عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما أنه سيتم خلال أيام توقيع عقد عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال العام بعد المقبل.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه فى شهر مايو الماضى، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500 وعددها 13 كوبرى مشاة ملاحى سطحى و1 كوبرى سيارات ملاحى سطحى، وتأهيل عدد 3 أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.