وزير الزراعة يوافق على صرف 234 مليون جنيه لمشروع البتلو

جدة - نرمين السيد - وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ 234 لـ471 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية 8158 رأسا منها 7951 رأس عجول مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو، 207 رؤوس عجلات مستوردة عالية الإنتاجية.





يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وصرح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن أكثر من 7,3 مليار جنية استفاد منهم حوالى 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 473 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وأضاف الصياد أنه تتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى او الأهلى المصرى) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على المستفيدين لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن نسبة استرداد القرض تقترب كثيراً من المائة فى المائة، وذلك يدل على وعى المستفيدين فى إستخدام وتوجيه القرض فيما خصص من أجله، وكذلك يدل على المتابعات الميدانية المكثفة على المستفيدين من المشروع.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).