جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية إلى شركات اتحاد الصناعات على الزيادة التى تمت فى أجور العمالة بعد قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف 300 جنيه علاوة استثنائية.





ووجه الرئيس خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر، على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يوجه باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.