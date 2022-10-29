رئيس اتحاد الصناعات يطمئن المواطنين: الأسعار هتنزل

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن مبادرة يوم الخميس ليست مبادرة من أجل رفع الأسعار ولكن مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمار و"إعطاء الفرصة وشهرين ثلاثة والأسعار هتنزل".





وأضاف خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنهم كرجال صناعة يطمئنون المواطنين بأن الفترة المقبلة سيحدث فيها انخفاض فى أسعار بعض السلع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لإطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة.

ويشارك فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى مصر، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلى قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.