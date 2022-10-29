انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 3 أشخاص في حادث مروع بـ”الشرقية” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم الخميس، بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو، بطريق ” بلبيس- ابوحماد”أمام عزبة واصف بمحافظة الشرقيةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” الشرقية” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.