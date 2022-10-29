انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. الإعلان عن صرف زيادتين لأصحاب المعاشات وهذا موعد التنفيذ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن هذه هي المرة الأولي التي يحصل فيها أصحاب المعاشات على زيادتين، حيث كانت الزيادة السنوية التي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والتي تقدر 13% والثاني هي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها عنها الدكتور مصطفي مبدولي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تقدر بـ300 جنيهاً وذلك ضمن حزمة حماية اجتماعية جديد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.وأوضح عوض خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc أنه سوف يتم البدء في صرف المنحة الاستثنائية بداية من يوم الثلاثاء القادم مع معاشات شهر نوفمبر مؤكدا أن الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بأصحاب المعاشات من توليه مقاليد الحكم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن المنحة الاستثنائية سوف يتم صرفها بشكل شهري لأصحاب المعاشات دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهائها