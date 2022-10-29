انت الان تتابع خبر اختبارات شهر أكتوبر .. التعليم تعلن عن موعد انطلاقها في المدارس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، أن اختبارات شهر أكتوبر لسنوات النقل سوف تنطلق غداً الأحد في مدارس جمهورية مصر العربية، موضحة أن هذه الاختبارات سوف تستمر على مدار الأسبوع الحالي.وأشارت وزارة التعليم، أن اختبارات شهر أكتوبر سوف تشمل المراحل التعليمية بداية من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي، حيث سوف تكون مده عبارة عن حصة دراسية، سوف يكون بواقع 10 أسئلة من نظام الاختيار من متعدد بواقع درجة لكل سؤال لتكون نتيجته 10 درجات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الاختبارات هي قياس مستوي الفهم للطلاب خلال المقررات الدراسية التي تم تدريسها طوال الشهر الحالي.