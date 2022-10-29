انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 29 أكتوبر 2022: أمطار بنسبة 40% على هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار موجه الطقس اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022، حيث سوف يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأربع والعشرون ساعة.وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار، أما في ساعات الليل فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت 29 أكتوبر 2022:

1- من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة 20%..

2- سقوط أمطار خفيفة على محافظات وجه بحري بنسبة 30 %

2- سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب بنسبة 40% ، علاوة على غيوم في معظم المناطق وشبورة مائية في الصباح الباكر.