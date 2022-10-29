بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.





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