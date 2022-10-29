رئيس اتحاد الصناعات: الصناعة خط الدفاع الثانى فى مصر

وأضاف السويدى خلال كلمته أمام الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن الإرادة السياسية هى التى أوصلت الاتحاد ليكون شركا للدولة والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن الصناعة فى مصر منذ أكثر من 200 عام، لافتا إلى أن الصناعة خط الدفاع الثانى فى مصر، متابعا: "مع كل الظروف محدش قفل مصنعه، واتعلمنا من أزمة كورونا إزاى نواجه وإزاى نطور من نفسنا"، مشيرا إلى أن الاتحاد 19 غرفة تشمل جميع الصناعات، ويتضمن 1004 آلاف مصنع.
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