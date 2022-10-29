السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن الصناعات فى العالم

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيلما تسجيليا عن الصناعات فى العالم، والأزمات الدولية التى أثرت على القطاع، خصوصا فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.





كما تناول الفيلم، جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، وأبرز المشروعات التى تدعم القطاع الصناعى. وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لإطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة. ويشارك فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى مصر، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلى قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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