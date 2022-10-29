عاجل.. السيسى يصل إلى مقر افتتاح المعرض الدولى الأول للصناعة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لافتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة.





يشارك فى الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضـاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضـاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين. وتبدأ عمليات الملتقى، بالإطلاق الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمى عن انطلاق شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ش.م.م. والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة.

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