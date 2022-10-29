لاعبة دمياط تحقق برونزية بطولة أفريقيا لرفع الأثقال للبارالمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 09:30 صباحاً - نجحت اللاعبة إيناس الجبالي لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال للبارالمبياد في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارليمبي، والمقامة حاليا بمصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتمكنت لاعبة دمياط ومنتخب مصر، من تحقيق المركز الثالث في وزن 41 كجم، بينما حققت اللاعبة منتخب نيجيريا الميدالية الذهبية بعد تفوقها في كسر الرقم القياسي في محاولتين.

وتستعد محافظة دمياط لاستقبال اللاعبة إيناس الجبالي بطلة منتخب مصر للبارالمبياد يوم الاثنين المقبل عقب عودتها من معسكر المنتخب.

يذكر أن اللاعبة ايناس الجبالي تعد أول فتاة من قصار القامة تنضم إلى منتخب مصر البارليمبي لرفع الأثقال.