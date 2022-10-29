بسام راضى: مشاركة ميلونى فى COP 27 قيمة مضافة لجهود مواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - علق السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، على إعلان مجلس الوزراء الإيطالى مشاركة رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى فى قمة COP 27، بأن مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا الصديقة لمصر، وكذلك جميع الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركتها فى قمة قـادة العالم التى ستعقد فى شرم الشيخ نوفمبر القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.





وأضاف راضى: "نتطلع للمساهمة الهامة للسيدة ميلونى امتدادا لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية". واعتبر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن مشاركة ميلونى، ستشكل بلا شك قيمة مضافة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، الذى تأتى على رأس الأولويات الدولية، مضيفا أن الزيارة كذلك تمثل تعزيزا للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك ردا على سؤال وكالات الأنباء الإيطالية.

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