حضور السيسى إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (السيسى يشارك فى إطلاق الملتقى والمعرض الدولى للصناعة اليوم)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يحضر صباح اليوم، إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، تصريحه بأنه من المقرر أن يشمل المعرض، الذى يقام تحت رعاية الرئيس، عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

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أما صحيفة (أخبار اليوم)، ذكرت - تحت عنوان (الرئيس يتابع الموقف التنفيذى والإنشائى لمدينة السيارات) - أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام، صباح أمس، بجولة تفقدية لمدينة "السيارات المتكاملة".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى تصريحه بأن الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذى والإنشائى للمدينة، والتى تقع على مساحة 57 فدانا على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم فى طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، وكذا مبانى الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان فى المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.

وفى الشأن المحلى أيضا.. ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (مصر تستضيف اجتماعات "الآسيوى للاستثمار") - أن مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية قرر عقد اجتماعاته السنوية الثامنة رفيعة المستوى، العام المقبل، لأول مرة بالقارة الإفريقية، بمدينة شرم الشيخ، يومى 25 و26 سبتمبر 2023.