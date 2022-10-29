برواية حفص.. الأوقاف: مقرأة لكبار القراء اليوم بمسجد النور بالعباسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن ذلك يأتى تحت إشراف عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى سابقًا، وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف فى العناية بالقرآن الكريم وأهله. ويرأس المقرأة الشيخ محمد حشاد نقيب القراء شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ الشيخ محمود الخشت، القارئ الشيخ طه النعماني، القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، القارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، القارئ الشيخ أحمد تميم، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، القارئ الشيخ يوسف حلاوة، القارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف.

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