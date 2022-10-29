الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة نهارا وتكون لطيفة فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره كما توجد فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.
وقالت إنه تنخفض الرؤية الأفقية نتيجة لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة.
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