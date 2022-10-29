جدة - نرمين السيد - أضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال حوار خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "القمة العربية ستناقش الأزمات الإقليمية والدولية فضلا عن تبادل الرؤى بين القادة"، لافتا: "استعدنا الفرصة للقاء المباشر المفتوح والصريح بين القادة العرب".
أشار: "القمة تشكل فرصة للقادة العرب لتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والأزمات العربية، والتوصل إلى حلول لبعض المشكلات الموجودة، وتبادل الرأى حول الوضع العربى والإقليمى والدولي".
أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،: "موضوع المناخ موضوع مهم مثل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، ضاغطة على الأوضاع على العالم أجمع وليس العالم العربى فقط، والجميع يهتم بها بشكل كبير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام زكى: قضية المناخ أحد أهم القضايا المطروحة على قمة الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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