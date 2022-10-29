خالد فودة: المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ منصة لإيصال أصوات الجميع

جدة - نرمين السيد - قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ "COP 27" تعد منصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدنى والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التى سيتم إقامتها بها.





وأضاف المحافظ - خلال افتتاح القرية البدوية بالمنطقة الخضراء، المقامة بحديقة السلام بشرم الشيخ، ضمن استعدادات مؤتمر تغير المناخ- أن المنطقة الخضراء ستسمح بتوفير حلقة وصل بين الفئات السابقة والوفود الرسمية المشاركة فى المؤتمر والمفاوضين، للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة. وأشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ، كما ستقام مجموعة من الأحداث الجانبية المتعلقة بموضوعات مهمة مثل التمويل ومشاركة الشباب والمجتمع المدنى والمرأة والتنوع البيولوجى والحلول القائمة على الطبيعة و الحياد الكربونى. وأشاد محافظ جنوب سيناء بما ستقدمه القرية البدوية من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وبما تعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم فى الترويج السياحى لمدينة شرم الشيخ.

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