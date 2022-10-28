الإفتاء توضح حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن مدَّة إقامة العزاء والتعزية ثلاثة أيام فقط، وأنَّ التعزية بعدها مكروهة، إلا لمن كان غائبًا ثم حضر، أو لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مُضِى مدَّة من الزمن، لما فيه من إعادة الأحزان، وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون.

وتابعت: "لا مانع شرعًا من الاجتماع لِهِبَةِ ثواب عملٍ صالح للميت، كنحو إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، سواء فى الأربعين أو السنوية".