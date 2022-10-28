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جدة - نرمين السيد - وأكدت الدار، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن مدَّة إقامة العزاء والتعزية ثلاثة أيام فقط، وأنَّ التعزية بعدها مكروهة، إلا لمن كان غائبًا ثم حضر، أو لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مُضِى مدَّة من الزمن، لما فيه من إعادة الأحزان، وتكليف أهل الميت ما لا يُطيقون.
وتابعت: "لا مانع شرعًا من الاجتماع لِهِبَةِ ثواب عملٍ صالح للميت، كنحو إطعام الطعام، وتلاوة القرآن، سواء فى الأربعين أو السنوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم إقامة ذكرى الأربعين والسنوية للميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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