شكرى يصل الجزائر للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب

جدة - نرمين السيد - وصل سامح شكرى وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة غدا فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.





ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى، التى تولت بلاده رئاسة القمة الـ30 فى عام 2019، رئاسة هذا الاجتماع التحضيرى إلى نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة التى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة الـ31. وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.

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