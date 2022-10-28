وزيرة البيئة: الانتهاء من تنظيم المنطقتين الخضراء والزرقاء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت فؤاد - فى تصريح اليوم الجمعة - أنه تم الحرص عند تصميم أيام المؤتمر على مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الإنسانية، كالطاقة والمياه والزراعة، وكيفية التنفيذ من خلال العلم والحلول والتمويل، والفئات المتأثرة والمؤثرة كالشباب والمجتمع المدنى والمرأة، مما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فنى إلى ملف يمس الاحتياجات الإنسانية، وبالتالى سيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، وسيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك فى الموضوعات والقضايا التى تهم الدول العربية.

وأوضحت أنه فيما يخص جهود مصر فى مجال تمويل المناخ ورئاسة المؤتمر، تتشاور مصر مع كافة الأطراف التى تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل.

وأشارت إلى حرص مصر أن تكون سباقة ومثل تقتدى به الدول فى هذا الشأن، لذا قامت بإعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة تقليل الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة 2030، وكذلك وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص كإحدى آليات التمويل التى تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصرى يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار فى الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ وتنفيذ التعهدات.