حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتابع معدلات إنجاز مشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ أسيوط عصام سعد، آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرى المراكز السبعة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير القرى من خلال توصيل جميع الخدمات والمرافق للمواطنين لضمان حياة كريمة لهم.





واستعرض محافظ أسيوط -خلال الاجتماع الأسبوعى بمشاركة قيادات المحافظة ومسؤولى الجهات المختصة- تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" وما تم تنفيذه من أعمال وأبرز الملاحظات وسبل تلافيها بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، بجانب نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة فى مختلف القطاعات الخدمية منها "مياه الشرب والصرف الصحى – الصحة – التضامن الاجتماعى – الاتصالات – الغاز الطبيعى – التضامن الاجتماعى – الشباب والرياضة". وناقش المحافظ تفاصيل معدلات التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والتى تمثلت فى المجمعات الخدمية وتعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحى 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات جنيه و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا "1227 فصل دراسى" بتكلفة 431 مليون جنيه. وتضمنت المشروعات فى قطاع الكهرباء 149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعى 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعى 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا بين أسواق ومواقف ونقاط إطفاء بـ434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

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