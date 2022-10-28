غدا.. قطع الكهرباء عن هذه المناطق بطوخ

جدة - نرمين السيد - والمناطق المتأثرة بالفصل "شارع مصرف الحصة ابتداء من الإدارة التعليمية حتى منطقة الفحص - منطقة نفق مشتهر". ودعت المحافظة، أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل.

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