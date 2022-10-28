إزالة 327 حالة تعد فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات وصل إلى 327 حالة إزالة، موزعة بواقع "283 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 96 ألفًا و189مترًا و44 حالة تعد على 2 فدان و18 قيراط أرض زراعية"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 20 فى 8 أكتوبر الحالى حتى الآن.





وكلف المحافظ - بحسب بيان اليوم الجمعة - مسؤولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة مع إزالة أى معوقات تواجه حملات الإزالة. تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، تم تنفيذها على 3 مراحل، والتى بدأت بالمرحلة الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها فى الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضى، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد.

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