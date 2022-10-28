افتتاح 4 مساجد بكفر الشيخ وسيدى سالم بالجهود الذاتية

جدة - نرمين السيد - وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم"الجمعة" - أن المساجد هى مسجد عزبة عزاز التابعة لمركز كفر الشيخ، ومسجد الكبير بقرية تيدا، ومسجد مبروكة النمر بعزبة كساب، ومسجد العمدة وجميعها بمركز سيدى سالم.
وقال محمد يونس إن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة عن حب الأوطان، مضيفا أن "حب الوطن فطرة إنسانية جليلة، وقيمة دينية عظيمة.. وحب الوطن يقتضى احترام علمه، ونشيده، وسائر مقوماته، والحفاظ على أمنه وأمانه واستقراره".
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