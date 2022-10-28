أمطار ورياح على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الفترة من السبت 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2022، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخر ساعات الليل على جميع أنحاء الجمهورية.

السبت 29 أكتوبر

تشهد البلاد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة "30 إلى 40% تقريبا" على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة "20%" على فترات متقطعة.

الأحد 30 أكتوبر

تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة "30%"، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

من الاثنين 31 أكتوبر إلى الثلاثاء 1 نوفمبر

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة "30 إلى 40%"، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح إحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الأربعاء 2 نوفمبر إلى الخميس 3 نوفمبر

تسقط أمطار خفيفة "30%"، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.