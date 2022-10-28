منسق حياة كريمة بالإسماعيلية: 500 ألف صندوق غذائى ضمن مبادرة وصل الخير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدمها مبادرة حياة كريمة للأهالى فى قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية تأتى ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أن المؤسسة اتجهت لدعم مبادرة "وصل الخير" وتم خلالها توزيع أكثر من نصف مليون صندوق مواد غذائية على الأهالى فى قرى الريف.





شبكة من المتطوعين على مستوى الجمهورية وأوضح "ترك" فى تصريح لفضائية "اكسترا نيوز" أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدماتها من خلال شبكة من المتطوعين على مستوى الجمهورية تتضمن شباب القرى والمراكز لخبرتهم ومعرفتهم باحتياجات أهالى القرى التابعين لها، مضيفا أن المبادرة دعمت أيضا المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين بالقرى الريفية بشكل عام، مع تقديم الشنطة المدرسية والمستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين كنوع من الدعم والتأكيد على دعم مبادرة حياة كريمة لهم. جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والخيرى وأشار الدكتور محمد أنور ترك إلى أن الجهود التى تقدمها المبادرة الرئاسية تأتى ضمن أعمال التحالف الوطنى للعمل الأهلى والخيرى فى صورة تكاتف وتعاون المؤسسات لتحقيق أفضل استفادة ممكن للفئات المختلفة من أهالى الريف المصرى من القطاعات المستهدفة والمستحقة لدعم الدولة، لافتا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تداخلت مع جميع المحاور التى تمس المواطن المصرى من خلال مشروعات البنية التحتية والأساسية ومجمعات الخدمات الحكومية التى تقدم الخدمات للأهالى فى القرى لتوفير الانتقالات إلى المدن الرئيسية. تطوير محاور البنية التحتية وأكد منسق حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن المجمعات الخدمية تقدم خدمات البريد والتموين والشهر العقارى والأحوال المدنية والوحدة المحلية ومختلف الخدمات للمواطن، مضيفا أن المبادرة تهتم أيضا بتطوير محاور البنية التحتية من صرف صحى وطرق وكهرباء ومياه شرب واتصالات وغاز طبيعى.

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