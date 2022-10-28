حياة كريمة: تخصصات طبية متنوعة ودعم غذائى بمبادرة ستر وعافية 2

جدة - نرمين السيد - قالت سيمون ناصر، رئيس قطاع المكتب الفنى لمؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطنى للعمل الوطنى الأهلى التنموى، إن مبادرة "ستر وعافية2" تأتى ضمن مبادرة الحماية الاجتماعية التى ينفذها التحالف بالتعاون مع مؤسساته، لافتة إلى أن كل مؤسسة من مؤسسات التحالف تقدم خدماتها الخاصة بها إلى أن تم تنظيف القوافل الشاملة لتصل للفئات الأكثر احتياجا وتضمن توفير مختلف الخدمات لهم.





وأوضحت "ناصر" فى تصريح لفضائية "اكسترا نيوز" أن التحالف يقدم حزمة من الحماية الاجتماعية الاستثنائية منذ الأسبوع الماضى، وبدأت فى مركز البلينا بسوهاج، ثم مبادرة ستر وعافية 2 بشبين القناطر فى محافظة القليوبية، مشيرة إلى أن اختيار الأماكن يخضع للمعايير الخاصة بالقرى من حيث أبعاد الفقر المتعدد ونسب السكان وأولويات الاحتياجات والمشروعات التى يحتاج إليها السكان أو القائمة بالفعل ولم تستكمل.

وأشارت سيمون ناصر، إلى أن الخدمات التى تقدمها المبادرة لها مردود حقيقى على أرض الواقع، وفى كل مرة تتم إضافة تخصصات ومميزات جديدة للقوافل أهمها التخصصات الطبية التى يحتاج إليها المواطن، موضحة أن العبوات الغذائية التى يتم توزيعها تخضع لدراسة أولية قبل تكوينها لتحديد الاحتياجات الغذائية المناسبة لسكان المنطقة المختارة للتوزيع والدعم، وكذلك القوافل الطبية تتضمن التخصصات الأكثر احتياجا فى المناطق المحددة.

وأضافت وعضو التحالف الوطنى للعمل الوطنى الأهلى التنموى، أن قافلة ستر وعافية 2 فى محافظة القليوبية تضمنت تخصصات طبية مهمة مثل الرمد والقدم السكرى والنساء والتوليد والأطفال بالإضافة لتوزيع بعض المستلزمات الطبية ومنتجات العناية الشخصية والفحص المبدئى والقياسات الطبية الخاصة بالأطفال، لافتة إلى أن التخصصات الطبية تشمل الكشف والعلاج ومتابعة صحية بعد ذلك عن طريق الهاتف.

وأكدت سيمون ناصر، أن المبادرة تحرص على المتابعة وقياس مدى استفادة المواطن من الخدمات المقدمة له والتأكد من تأثيرها على حالته وخاصة الخدمات الصحية، لافتة إلى أن المتابعة تتضمن الفحص بالزيارات الميدانية والاتصال التليفونى أو التحويل للمستشفيات فى الحالات التى تتطلب ذلك.