حياة كريمة بالإسماعيلية تكثف جهود دعم الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن إجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للقرى المستفيدة يأتى فى إطار محاور المبادرة الرئيسة، حيث انتهجت المؤسسة نهجا واضحا منذ اليوم الأول للمبادرة بعمليات "وصل الخير 1" و"وصل الخير 2" و"وصل الخير 3" وتوزع فيها أكثر من نصف مليون صندوق مواد غذائية على كل أهالى قرى الريف المصرى.





وأضاف ترك، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، مع الإعلامية نانسى نور: "هناك معاش حياة كريمة الذى نقدمه من خلال شبكة المتطوعين التى تم نسجها فى مختلف أنحاء الجمهورية فى القرى والمراكز، إذ يعلم أفراد هذه الشبكة أهالى القرى المستحقين للمعاش". وتابع منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن المبادرة انتهجت نهجا جديدا منذ بداية العام الدراسى الحالى، وهو سداد المصروفات الدراسية للطلاب المستحقين والأولى بالرعاية، كما يتم تقديم الشنط المدرسية المستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين والمستحقين، مشددا على أن المؤسسة تتواجد فى التابع والقرية والعزبة والنجع والمركز والمحافظة بالكامل، وكل ذلك يأتى فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى. وأكد الدكتور محمد أنور ترك منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن مؤسسات التحالف تتكامل مع بعضها للوصول إلى أفضل استفادة ممكنة للقطاعات المستهدفة التى تستحق دعم الدولة، لافتا إلى أن مؤسسة حياة كريمة تداخلت مع كل المحاور التى تمس المواطن عن طريق مشروعات البنية التحتية والأساسية وتقديم الخدمات التى يحتاج إليها الأهالى فى كل القرى.

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