توريد 16500 طن أرز شعير بالشون والمضارب المعتمدة بدمياط

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، توريد 16500 طن أرز شعير بالشون والمضارب المعتمدة بالمحافظة والتحفظ على 602 طن مضبوطات على ذمة محاضر لضبطها "بمضارب غير مرخصة ومخازن سرية"، لتجميع الأرز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره بالأسواق.





وذكرت المديرية - فى بيان صادر اليوم الجمعة - أن النيابة العامة قررت تسليم المضبوطات لمضرب الزرقا وبيعها بالسعر الرسمى وإيداع ثمنها فى خزينة المحكمة على ذمة الفصل فى القضايا.

وأضاف البيان، أنه فى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز تحرر عدد 326 محضرا منها "27 مخالفة مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، و7 مخالفات مواد بترولية ومستودعات غاز، و292 مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار والسلع مجهولة المصدر"، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ منال عوض، وإشراف على الغزاوى مدير المديرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وبذل أقصى الجهود لمحاربة الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحماية جمهور المستهلكين.