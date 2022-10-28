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الأزرق يزين غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة الأهلى بالسوبر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 05:29 مساءً - نشرت صفحة نادى الزمالك الرسمية الطقم الأزرق الذى سيرتديه الفريق الأول للفريق الأبيض امام الأهلى في السابعة مساء اليوم داخل غرفة خلع الملابس على السوبر المحلى والذى يحتضنه ملعب هزاع بن زايد بالإمارات .

 

وأسفر الاجتماع الفني الذى عقد بالأمس عن ارتداء نادى الزمالك صاحب الملعب فى المباراة الزى الأزرق الكامل، فيما يرتدى النادى الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض.

الزمالك

الزمالك

 

أصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وجاء من بين الإرشادات الجلوس في المقاعد المحددة وفقا للتذاكر وضرورة تقديم التذكرة عند الطلب، وعدم التدخين وعدم التواجد في الأماكن غير المسموح بها.

الزمالك 6

الزمالك 6

 

كما تم الإعلان عن العديد من الأمور الممنوعة للحفاظ على سلامة الجميع ومن بينها عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال وأدوات التدخين والألعاب النارية والليزر وغيرها.

الزمالك 3

الزمالك 3

 

الزمالك 5

الزمالك 5

 

الزمالك4

الزمالك4

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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