عاجل.. السيسى يتفقد مدينة السيارات المتكاملة (صور)

جدة - نرمين السيد - واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى والإنشائى للمدينة، والتى تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم فى طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمبانى الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقارى، ومبانى الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

ووجه الرئيس بالاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بجميع أنواعها، لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان فى المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد.