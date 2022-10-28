عاجل.. السيسى يحضر غدا إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة

جدة - نرمين السيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح يوم غد السبت، إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يشمل المعرض الذى يقام تحت رعاية سيادته عددا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

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