الرعاية الصحية: تقديم 3 ملايين خدمة بمنشآت الهيئة بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 170 حالة قسطرة قلبية خلال أسبوع واحد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار بالإسماعيلية، تحت شعار «عشان صحتك ..مفيش انتظار».





وأوضح بيان الهيئة: أن القسطرة القلبية تُعد من أفضل التقنيات التشخيصية والعلاجية التى ساهمت بطريقة فعالة فى إنقاذ حياة العديد من مرضى القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أن تجهيز المريض للخضوع القسطرة يسبقه العديد من التحضيرات والفحوصات الطبية اللازمة، حيث يقوم طبيب القلب والأوعية الدموية بتحضير المريض جيدًّا، فيما يتم تقييم الحالة الصحية للمنتفع والاطمئنان على وظائف الرئة والقلب، إلى جانب عمل التحاليل اللازمة لمعرفة درجة سيولة الدم، ثم يتبع ذلك توجيه المرضى لإجراء مجموعة من الاختبارات، مثل: العد الدموى الشامل، وكيمياء الدم، ووظائف التخثر، ووظائف الكُلى والكبد، وتخطيط صدى القلب (Echocardiography) لتقييم أداء القلب.

وأضاف البيان: تم عمل القساطر العلاجية والتشخيصية أو ما يطلق عليها "دعامة حياة"، للمنتفعين على مدار أسبوع، وذلك من على يد فريق طبى من أمهر أطباء واستشاريين القلب.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، حرص الهيئة على تخفيف المعاناة عن المرضى وإتاحة الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفاعلية لجميع المرضى بمختلف التخصصات الطبية، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية اتساقًا مع استراتيجية الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطن المصرى، وتوفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا.

وتابع الدكتور أحمد السبكى: محافظة الإسماعيلية هى ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تم إطلاق المنظومة بها رئاسيًا فى منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن، تم تقديم ما يقرب من 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية فى كافة التخصصات الطبية، وذلك من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، لافتًا إلى جودة مستوى الخدمة الطبية التى يتلقاها المنتفعين بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، من خلال الأطقم الطبية المتميزة ممن يمتلكون الكفاءة والخبرة، وذلك اعتمادًا على استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية بما يضمن رضاء المنتفعين عن خدمات المنظومة الجديدة.

من جهته، أكد الدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبى، استمرار فعاليات مبادرة هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، والتى تهدف إلى منع تراكم قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والقضاء على قوائم انتظار المرضى نهائيًا.

وأشار إلى أن المبادرة هدفها فى المقام الأول تخفيف عبء المرض عن كاهل المواطن وخدمة أهالينا من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، ونوه عن انتهاء قوائم انتظار لمرضى القساطر القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبى، مؤكدًا سهولة حصول المواطن على الخدمة الطبية فى الحال فور دخوله مجمع الإسماعيلية الطبى.